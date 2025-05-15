Во Владимирской области посевная площадь сельскохозяйственных культур для урожая 2025 года увеличится на 4,5 тыс. га по сравнению с прошлым годом и составит 279,2 тыс. га

Во Владимирской области посевная площадь сельскохозяйственных культур для урожая 2025 года увеличится на 4,5 тыс. га по сравнению с прошлым годом и составит 279,2 тыс. га. Об этом рассказали в правительстве региона. В планах — посев 98,4 тыс. га зерновых и зернобобовых, 167,7 тыс. га кормовых, 8,5 тыс. га технических культур, а также 3,8 тыс. га картофеля и 0,8 тыс. га овощей. Яровой сев намечен на площади 133,8 тыс. га, что на 1,3 тыс. га превышает уровень 2024 года.Благоприятные погодные условия в начале марта позволили аграриям региона начать полевые работы с опережением графика. Так, уже 11 марта ООО «Мясо Молоко Ресурс» из Кольчугинского района начало внесение минеральных удобрений и подкормку озимых зерновых.На сегодняшний день в муниципальных районах области активно ведутся полевые работы. Проведены подкормки озимых культур на площади 25,1 тыс. га (75% от плана) и многолетних трав на 29 тыс. га (26% от плана). Подготовлено почвы под посев на площади 32,5 тыс. га (24,3% от плана), а в 11 округах начался яровой сев, в ходе которого посеяно 14,6 тыс. га сельскохозяйственных культур, включая 12,6 тыс. га яровых зерновых.Для обеспечения своевременного проведения весеннего сева Министерство сельского хозяйства Владимирской области выделило сельхозтоваропроизводителям 875,6 млн рублей из областного бюджета, что составляет 53,2% от годового плана в 1 млрд 647,2 млн рублей.