Пара жильцов дома-интерната для престарелых и инвалидов в Суздальском районе официально стали семьей. Трогательной новостью поделились в пресс-службе министерства по ОДМС, органов ЗАГС и

Пара жильцов дома-интерната для престарелых и инвалидов в Суздальском районе официально стали семьей. Трогательной новостью поделились в пресс-службе министерства по ОДМС, органов ЗАГС и архивов области. Друг друга нашли постояльцы пансионата в поселке Садовый. Оба попали в трудную жизненную ситуацию, но теперь вместе им будет проще. Из пресс-релиза министерства по ОДМС, органов ЗАГС и архивов