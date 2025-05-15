Оно находились очень близко к учреждениям.

Владимирский суд запретил торговлю сигаретами в двух вейпшопах и одном алкомагазине, расположенных менее чем в 100 метрах от учебных заведений. Вейп-магазины «Nua Store» и «Vape Club» находились рядом с автошколами, а алкомаркет «ВинТрестъ» - вблизи детского сада №83.Решение о запрете для первых двух магазинов уже вступило в силу, тогда как ограничение для «ВинТрестъ» пока ожидает исполнения. Информацию об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.Напомним, ранее мы писали, что