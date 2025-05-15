Этим летом в областном центре пройдет международный фестиваль «Владимир — белокаменная столица». В нем примут участие 10 скульпторов. В течение июня на территории Центрального парка

Этим летом в областном центре пройдет международный фестиваль «Владимир — белокаменная столица». В нем примут участие 10 скульпторов. В течение июня на территории Центрального парка культуры и отдыха каждый желающий сможет своими глазами увидеть процесс работы мастеров. Эскизы для скульптур из белого камня уже отобраны, а тематика работ — «Многодетная семья» и «Защитники Отечества». Первая