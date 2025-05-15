Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше".

Второй Форум молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", в котором примут участие молодые бизнесмены, студенты ведущих вузов и представители органов власти, пройдет 23 мая в Москве, сообщает Корпорация МСП.Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП.Программа форума включает деловые сессии и мастер-классы, в ходе которых участники смогут узнать о секретах успешного бизнеса, построении стратегии развития предприятия, запуске стартапов, использовании искусственного интеллекта для решения бизнес-задач.В специальной зоне консультаций можно будет получить информацию о мерах поддержки бизнеса для старта и развития своего дела, включая возможности получения льготного финансирования, правовой поддержки, аренды помещений, регистрации товарного знака.В рамках форума также состоится финал федерального конкурса "Создай НАШЕ". В этом году в нем приняли участие более 7 тысяч молодых людей от 14 до 28 лет со всех регионов России. В течение месяца они прошли онлайн обучение основам предпринимательской деятельности и разработали проекты открытия нового или масштабирования действующего бизнеса.Экспертное жюри выбрало 30 победителей конкурса, имена которых будут названы на церемонии награждения. Они получат по 1 миллиону рублей от фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" и право на участие в акселерационной программе Корпорации МСП. Помимо денежного вознаграждения, предусмотрены специальные номинации от крупнейших компаний страны, на базе которых участники смогут пройти акселерацию своих проектов."Конкурс "Создай НАШЕ" — это площадка для амбициозной молодежи, чьи проекты способны стать локомотивом развития экономики и социальной сферы. В этом сезоне мы отмечаем не только зрелость идей, но и их технологическую составляющую: каждый четвертый проект связан с технологиями и искусственным интеллектом. Наша миссия — дать молодому поколению инструменты для превращения смелых замыслов в реальные бизнес-кейсы", — приводится в сообщении комментарий генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.