Небольшой уютный домик, а рядом – игровая площадка для детей. Пока это только мечты, рассказывает Кристина, мама сына и двух дочерей. Кузнецовы живут во Владимире, в 2023 году они получили

Небольшой уютный домик, а рядом – игровая площадка для детей. Пока это только мечты, рассказывает Кристина, мама сына и двух дочерей. Кузнецовы живут во Владимире, в 2023 году они получили участок в отдаленном микрорайоне Лунево, по льготной программе в поддержку многодетных семей. И хотя их ждет еще много работы по устройству жилья, самое сложное в