Однако полицейские отказались от предложенной суммы.

В Владимирской области вынесен приговор 37-летнему жителю Москвы, задержанному за пьяное вождение. Мужчина, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и попавший в ДТП, попытался избежать ответственности, предложив инспекторам ДПС взятку. Однако полицейские отказались от предложенной суммы.Суд признал его виновным в покушении на дачу взятки и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор был вынесен 13 мая в Александровском городском суде, и в настоящее время он может быть обжалован.Напомним, ранее мы писали, что