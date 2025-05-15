На начальника Небыловского участка МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, руководитель подключал воду к

На начальника Небыловского участка МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, руководитель подключал воду к частным домам, что называется, мимо кассы. О возбуждении дела рассказали сразу в двух ведомствах – Следкоме и УФСБ области. Имя фигуранта не называют. Как сообщил источник «Шестого канала», речь о Вадиме Пашовкине. Из