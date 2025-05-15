Будут идти работы на теплосетях.

С 16 мая по 9 июня 2025 года во Владимире будет ограничено движение транспорта по улице Гражданской на участке от дома №8 до дома №16. Работы на теплосетях и подключение потребителей проведет филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс».Также ограничения коснутся частного сектора в Ленинском районе и одного из въездов в Перекопский военный городок. Подключение затронет адреса: ул. Гражданская, д. 1-а, ул. Дворянская, д. 25, ул. Садовая, д. 16-б, ул. Студеная гора, д. 3 и 20-а к Владимирской ТЭЦ-2.Водителей просят заранее планировать маршруты объезда. Напомним, ранее мы писали, что