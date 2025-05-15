Он обслуживает более 500 человек.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» во Владимирской области идет активное строительство и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом рассказали в правительстве Владимирской области. В деревне Степаньково округа Муром был установлен современный модульный ФАП стоимостью более 5 миллионов рублей, который обслуживает более 500 человек, включая жителей соседней деревни Санниково.Фельдшер Людмила Ларькина, которая трудится в Степаньково уже 16 лет, подчеркнула важность близости к пациентам и вклад в их жизнь:«Я очень хотела работать именно с теми, кого вижу каждый день. В нашей деревне медработник становится больше, чем просто врач», – говорит она.Местные жители высоко оценивают новый ФАП и услуги Людмилы Владимировны. Наталья Базова делится:«Светлый уютный ФАП, мы идём к нашей врачихе как на праздник. Она всегда приходит на помощь». Мария Кутузова, жительница села, отметила: «Фельдшер заботится о нас в любое время, и никогда не отказывает».Появление новых медицинских объектов существенно повышает качество жизни на сельских территориях, улучшая доступ к медицинской помощи для местных жителей.