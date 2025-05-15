Компанию ООО «Металлкомплект» оштрафовали, что называется, за откаты. Представитель коммерческой организации передавал деньги начальнику отдела материально-технического обеспечения

Компанию ООО «Металлкомплект» оштрафовали, что называется, за откаты. Представитель коммерческой организации передавал деньги начальнику отдела материально-технического обеспечения одного из предприятий Камешковского района. Как сообщили в прокуратуре области, взамен сотрудник предприятия сообщал информацию о планируемых закупках, а также о предложениях других контрагентов с указанием заявленных цен. В общей сложности представитель коммерческой организации передал 1,1 миллион рублей.