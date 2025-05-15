В результате мошеннической схемы, действовавшей с апреля 2021 по март 2022 года, компания выиграла тендеры на сумму свыше 58 миллионов рублей.

Прокуратура Владимирской области сообщила о коррупционном преступлении в Камешково, где компания ООО «Металлкомплект» была оштрафована на 10 миллионов рублей. Представитель фирмы передавал более 1,1 миллиона рублей бывшему начальнику отдела материально-технического обеспечения за информацию о планируемых закупках.В результате мошеннической схемы, действовавшей с апреля 2021 по март 2022 года, компания выиграла тендеры на сумму свыше 58 миллионов рублей. Против ООО «Металлкомплект» было возбуждено административное дело по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Кроме того, ранее Камешковский районный суд признал виновным должностное лицо, получавшее вознаграждения от фирмы.Напомним, ранее мы писали, что