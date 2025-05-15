В связи с этим ковровская прокуратура направила в суд исковое заявление.

82-летний житель Коврова Владимирской области, бывший узник нацистского концлагеря, обратился в прокуратуру с жалобой на управляющую компанию, после того как в его многоквартирном доме были обнаружены серьезные нарушения. Проверка, проведенная прокуратурой, подтвердила наличие повреждений отмостки, фасада и асфальтобетонного покрытия тротуаров, а также выбоин и просадок на прилегающей территории, что создает опасность для пожилого человека при выходе на улицу.В связи с этим ковровская прокуратура направила в суд исковое заявление, требующее устранить нарушения. Также возбуждено дело об административном правонарушении.Контроль за восстановлением прав пенсионера и других жильцов дома остается за городской прокуратурой.