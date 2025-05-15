Мужчина, представившись волонтером, предложил директору школы бесплатно поставить овес.

Рецидивист из Карачаево-Черкессии предстал перед судом за мошенничество, связанное с продажей фиктивных кормов для животных школе конного спорта в Коврове Владимирской области.По версии следствия, в декабре 2024 года мужчина, представившись волонтером, предложил директору школы бесплатно поставить овес, а затем, используя другой номер телефона, выдал себя за поставщика, предложив различные виды подкормок. Директор согласилась и перевела деньги, однако товар так и не был доставлен. Прокуратура сообщает, что уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба.Расследование завершено, дело передано в суд.