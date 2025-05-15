Из-за неисправности печного отопления в Муроме вспыхнула котельная. Пожар произошел утром 15 мая по адресу Радиозаводское шоссе, 7а, рассказали в пресс-службе МЧС области. В 9:29 на место

Из-за неисправности печного отопления в Муроме вспыхнула котельная. Пожар произошел утром 15 мая по адресу Радиозаводское шоссе, 7а, рассказали в пресс-службе МЧС области. В 9:29 на место вызвали спасателей. Котельная пылала на площади 80 квадратов. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество, а также внешнюю отделку не функционирующего ТЦ. Пожарные эвакуировали из магазина, прилегающего к котельной,