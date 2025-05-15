В деревне Степаньково округа Муром начал работать новый ФАП, сообщили в правительстве области. На модульную конструкцию потратили около 5 миллионов рублей. Эту сельскую «больницу» посещают

В деревне Степаньково округа Муром начал работать новый ФАП, сообщили в правительстве области. На модульную конструкцию потратили около 5 миллионов рублей. Эту сельскую «больницу» посещают не только местные, но и жители соседней деревни Санниково. Всего около 500 пациентов, из них 75 – дети. Фельдшером в Степаньково уже больше 16 лет работает Людмила Ларькина. Наталья Базова,