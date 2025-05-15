Обновлённый ФАП обслуживает около 1000 жителей.

В селе Давыдово Камешковского района Владимирской области отремонтировали ФАП, который находится в здании 1968 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин в своих соцсетях. Капитальный ремонт прошёл в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и включал обновление крыши, входной группы, потолков, стен и полов, а также замену электропроводки и деревянных окон на стеклопакеты.Обновлённый ФАП обслуживает около 1000 жителей села и соседних населённых пунктов, из которых пятая часть — дети. Медицинский пункт, в котором работают фельдшер, педиатр и медицинская сестра, стал более комфортным и современным благодаря выделенным почти 5 миллионам рублей на ремонт.«Жители села довольны улучшениями в своём медпункте», — отметил Игорь Игошин.