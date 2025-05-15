Многоквартирный двухэтажный дом №15 на Красноармейской улице в Красной Горбатке еще в 2017 году был признан аварийным. Однако это не помешало администрации поселка посетить туда семью с

Многоквартирный двухэтажный дом №15 на Красноармейской улице в Красной Горбатке еще в 2017 году был признан аварийным. Однако это не помешало администрации поселка посетить туда семью с ребенком в январе этого года. Местные власти включили «заброшку» в состав муниципального маневренного фонда и предоставили квартиру семье, которой было нужно было жилье по договору соцнайма. Прокуратура внесла