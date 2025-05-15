На это было потрачено 2 млрд рублей.

В январе-марте 2025 года жители Владимирской области приобрели 608 квартир на общую сумму 2 млрд рублей со счетов эскроу. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.На 1 апреля 2025 года в регионе действовало 61 кредитный договор на 29 млрд рублей между строительными компаниями и банками. В банках открыто 4275 счетов эскроу, на которых находятся более 16 млрд рублей, которые будут выплачены застройщикам по завершении строительства объектов.С начала действия механизма проектного финансирования жители региона получили ключи от 7775 квартир, при этом со счетов эскроу было списано около 26 млрд рублей. Напомним, ранее мы писали, что