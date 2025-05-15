На это было потрачено 2 млрд рублей.
В январе-марте 2025 года жители Владимирской области приобрели 608 квартир на общую сумму 2 млрд рублей со счетов эскроу. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
На 1 апреля 2025 года в регионе действовало 61 кредитный договор на 29 млрд рублей между строительными компаниями и банками. В банках открыто 4275 счетов эскроу, на которых находятся более 16 млрд рублей, которые будут выплачены застройщикам по завершении строительства объектов.
С начала действия механизма проектного финансирования жители региона получили ключи от 7775 квартир, при этом со счетов эскроу было списано около 26 млрд рублей. Напомним, ранее мы писали, что