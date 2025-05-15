9 мая в Юрьев-Польском на детской площадке в центре города произошла драка. Как сообщила мама пострадавшего мальчика, ребенка избили из-за вейпа, который он якобы украл. По словам Екатерины,

9 мая в Юрьев-Польском на детской площадке в центре города произошла драка. Как сообщила мама пострадавшего мальчика, ребенка избили из-за вейпа, который он якобы украл. По словам Екатерины, ее 13-летний сын подъехал к детской площадке на велосипеде. Там его окликнул незнакомый мальчик, который обвинил его в краже вейпа. Ребенок Екатерины знать не знал этого паренька,