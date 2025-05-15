Ветеран СВО открыл во Владимире детский театр, рассказали в Народном фронте. 39-летний Сергей Грызлов еще до ухода на спецоперацию работал с детьми – однажды он увидел слоняющихся по

Ветеран СВО открыл во Владимире детский театр, рассказали в Народном фронте. 39-летний Сергей Грызлов еще до ухода на спецоперацию работал с детьми – однажды он увидел слоняющихся по родной деревне подростков и решил занять их делом. Так в Вышманово на базе местного ДК появился театральный кружок, где ребята ставили постановки, шили костюмы и учились актерскому