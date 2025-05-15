Во Владимире в деревне Кусуново водитель не справился с управлением машиной. Автомобиль «Рено» вылетел в кювет и загорелся, сообщили в МЧС области. Инцидент произошел вчера, 14 мая, во второй

Во Владимире в деревне Кусуново водитель не справился с управлением машиной. Автомобиль «Рено» вылетел в кювет и загорелся, сообщили в МЧС области. Инцидент произошел вчера, 14 мая, во второй половине дня. Водитель и двое пассажиров успели выбежать из опрокинувшейся машины еще до приезда пожарных. На место прибыли 10 спасателей и 3 единицы техники. Площадь пожара