Он — военный, она — педагог по музыке. Станислав Иванович и Вера Петровна Пышневы уже 54 года идут по жизни рука об руку. Познакомились ещё в студенческие годы, в музыкальном училище. Двое

Он — военный, она — педагог по музыке. Станислав Иванович и Вера Петровна Пышневы уже 54 года идут по жизни рука об руку. Познакомились ещё в студенческие годы, в музыкальном училище. Двое сыновей, внучка, внук и правнучка — итог искренней и длительной любви. В Международный день семьи супруги Пышневы получили награду за победу в региональном