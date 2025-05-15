Участок дороги на улице Гражданской временно перекроют на три недели. Об этом водителей предупредили в мэрии. На отрезке будут проводится работы по подключению нескольких домов к

Участок дороги на улице Гражданской временно перекроют на три недели. Об этом водителей предупредили в мэрии. На отрезке будут проводится работы по подключению нескольких домов к владимирской ТЭЦ-2. Из-за этого движение будет перекрыто на участке от дома №8 до дома №16 на улице Гражданской. Проезд автомобилей будет запрещен с 16 мая по 9 июня. Прокомментируйте