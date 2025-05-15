Музыкальный фестиваль «Ритмы весны» состоится в Центральном парке культуры и отдыха в грядущую субботу, 17 мая. Праздник проходит каждый год, рассказали в пресс-службе мэрии города. Для

Музыкальный фестиваль «Ритмы весны» состоится в Центральном парке культуры и отдыха в грядущую субботу, 17 мая. Праздник проходит каждый год, рассказали в пресс-службе мэрии города. Для владимирцев выступят музыкальные коллективы «Лабиринт», «The Clair», «Alcore», «Rock and bell», «Love hurts», «Не школа барабанов» и «ФилGood». Они сыграют каверы на песни известных российских и зарубежных исполнителей, а