Синоптики прогнозируют грозу с дождем во Владимире и местами по области. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Плохая погода задержится до конца дня, предупредили в мэрии областной

Синоптики прогнозируют грозу с дождем во Владимире и местами по области. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Плохая погода задержится до конца дня, предупредили в мэрии областной столицы. Власти также предупреждают о возможных ЧС: обрывах ЛЭП авариях на объектах энергоснабжения, нарушениях в системе ЖКХ, падениях деревьев. Пасмурность и дожди ожидаются и в выходные тоже.