Посетители смогут бесплатно ознакомиться с выставками и экспозициями музея в Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном и Муромцево.

Во Владимирской области Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает всех желающих 17 мая принять участие в ежегодной акции «Ночь музеев», приуроченной к Году защитника Отечества и посвященной теме «Герои».Посетители смогут бесплатно ознакомиться с выставками и экспозициями музея в Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном и Муромцево, а также посетить бесплатные лекции, экскурсии, мастер-классы и кинопоказы. Мероприятие пройдет с 18:00 до 22:00, за исключением усадьбы В.С. Храповицкого в Муромцево, где акция стартует в 15:00 и продлится до 18:00.Напомним, ранее мы писали, что