Получаете отказы от банков и страховых компаний, когда бизнес находится на волоске? Настроить грамотное сотрудничество с финансовыми организациями вам помогут специалисты

Получаете отказы от банков и страховых компаний, когда бизнес находится на волоске? Настроить грамотное сотрудничество с финансовыми организациями вам помогут специалисты «БанкПроКонсалт» и сервис «Финпраксис». Команда уже более 10 лет помогает предпринимателям по всей России получать банковские гарантии, кредиты, лизинги и страхование рисков. Алексей Гамаюнов, сооснователь консалтинговой компании «БанкПроКонсалт» и «Финпраксис» У нас налажены отношения