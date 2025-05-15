Жительница Владимира пожаловалась в Следком РФ после того, как ее малолетних сыновей-инвалидов оставили без жизненно-необходимых медикаментов. У детей есть тяжелое генетическое

Жительница Владимира пожаловалась в Следком РФ после того, как ее малолетних сыновей-инвалидов оставили без жизненно-необходимых медикаментов. У детей есть тяжелое генетическое заболевание, им нужны определенные лекарства. Однако сотрудники профильных структур предлагают аналоги, от которых маленьким пациентам может стать хуже. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома по Владимирской области Артему Кулакову провести проверку по данному обращению и