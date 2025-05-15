Женщина познакомилась с гражданином другой страны через арендаторов своей квартиры, который предложил ей заработать деньги на фиктивной регистрации.

Прокуратура Владимира утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в 40 случаях фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ). Женщина познакомилась с гражданином другой страны через арендаторов своей квартиры, который предложил ей заработать деньги на фиктивной регистрации.В период с июня 2024 по март 2025 года она зарегистрировала в своей однокомнатной квартире не менее 40 человек. Уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд, женщине грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы.Напомним, ранее мы писали, что