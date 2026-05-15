В результате обмена на родину освобождены Владимир из Юрьев-Польского, Виктор из Камешково и Иван из Гусь-Хрустального. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Глава региона поблагодарил уполномоченных по правам человека и Министерство обороны России за содействие в возвращении бойцов. Подробности о состоянии здоровья освобождённых не раскрываются. Им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.