12 мая Избирательная комиссия Владимирской области провела заседание по подготовке к единому дню голосования.Утверждены документы для выборов: выборы в Госдуму, дополнительные выборы по одномандатному округу №24 и ряд муниципальных кампаний. Полномочия по округам №83 и 84 переданы областному избиркому.Сформирована рабочая группа для приема и проверки документов кандидатов, определено число подписей для верификации и утверждены формы и регламенты.С 2026 года кандидаты смогут дистанционно открывать специальные избирательные счета. Порядок обслуживания таких счетов обновлен.Председатель Вадим Минаев пояснил, что справки из банка можно получить и представить в комиссию без личного визита.Рассмотрены кадровые изменения, начат сбор предложений в резерв и утверждены итоги учета эфирного времени за апрель.