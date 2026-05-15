В прошлом году в Александровском округе, в деревне Арсаки, возвели модульный фельдшерско‑акушерского пункт. Это стало возможным благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Местные жители обрадовались новому зданию, однако благоустройство территории выполнено не было. В Минздраве области сообщили, что работы начались в этом году, как только позволили погодные условия.