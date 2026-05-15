У памятника «Вишенки» высадили 312 кустов пузыреплодника.

Сотрудники МКУ «Зеленый город» провели работы по озеленению любимого горожанами сквера у памятника «Вишенки».Территорию украсили 312 новых кустов пузыреплодника.В ближайшее время этим насаждениям составит компанию кизильник — специалисты намерены высадить еще 104 куста.Эти виды хорошо приживаются в городской среде, неприхотливы и создадут плотную, декоративную листву.Ранее мы также сообщали, что в Суздальском округе на площади 1,4 га высадили 3500 молодых сосен, а в Киржачском округе у мемориала в память о Юрии Гагарине и Владимире Серегине в ходе субботника посадили 150 саженцев туи. Акция направлена на восстановление лесных массивов и сохранение исторической памяти.