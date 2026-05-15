Строительство многоквартирного жилья здесь не велось больше десяти лет. Старый дом на улице Мира, 16, помнивший послевоенный 1948 год и сильно пострадавший от пожара, снесли в марте 2024-го. А уже в начале 2025-го подрядчик приступил к строительству нового, рассказали в правительстве области. Современный трёхэтажный дом на 17 квартир готов: 10 однокомнатных, 4 двухкомнатных, 3 трёхкомнатных.