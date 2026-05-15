Акция призвана поддержать семейные ценности и показать примеры активного участия в жизни региона.

15 мая, в Международный день семьи, в Вязниках прошел прием многодетных семей из разных муниципалитетов области. Гостей пригласили на старт региональной акции «Большая семья — сильная Россия», символом которой стала традиционная русская матрешка.В Центре культурного развития устроили серию мастер-классов: роспись матрешек, изготовление сувениров в технике лаковой миниатюры и кузьминской игрушки. Особый интерес вызвала выставка семьи Филипповых из Мстеры под названием «Шепот листьев в глине». Праздничную программу дополнили выступления коллективов «Спарттанцы», «Империя» и «Сюрприз», а также номера самих семей-участниц.Музыкальный номер Анны и Романа Корягиных — песня «Ромашковые поля» собственного сочинения — стал одним из украшений вечера.Министр социальной защиты населения Елена Беряцкене поприветствовала участников и вручила благодарственные письма и памятные подарки. Четырнадцать многодетных семей получили награды в номинациях «Золотая семья», «Наследники традиций», «Семейные таланты» и «Хранители земли родной».Корниловы (Вязниковский р‑н): пятеро детей. Мама — хореограф и руководит коллективом, старшая дочь тоже в хореографии, двое детей — солисты студии «Радуга», отец помогает в хозяйстве.Антоненко (Гороховец): шесть детей. Семья известна садоводством и огородничеством.Федоровы (Ковровский р‑н): четверо детей. Отец работает на оборонном предприятии, мать — учитель физкультуры, дети активны в спорте.Сисейкины (Гороховецкий р‑н): трое сыновей. Отец — старший лейтенант Росгвардии, участник специальной военной операции, воспитывает их своим примером.