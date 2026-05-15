В Москве прошел X съезд Союза машиностроителей России.

В Национальном центре «Россия» в Москве состоялся X съезд Союза машиностроителей России.Мероприятие, которое проводится раз в пять лет, считается одним из ключевых для отечественного машиностроения.Участников съезда поприветствовал президент Владимир Путин.Владимирскую область на съезде представляло региональное отделение Союза машиностроителей.В состав региональной делегации входят профильные вузы — Владимирский государственный университет и Ковровский государственный технологический университет, готовящие инженерно‑технические кадры.Президент отметил, что Союз совместно с Минобрнауки выстроил сквозную систему подготовки инженеров.Эта система охватывает все этапы профессионального становления специалистов.По словам Владимира Путина, за последние пять лет через эти программы прошли около четырех миллионов школьников, студентов и молодых инженеров. Глава государства подчеркнул, что работа должна развиваться и продолжаться, поскольку она формирует поколение с современным инновационным инженерным мышлением.Именно такие специалисты, по его мнению, будут решать перспективные задачи технологического развития страны.