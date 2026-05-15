В Москве прошел X съезд Союза машиностроителей России.
В Национальном центре «Россия» в Москве состоялся X съезд Союза машиностроителей России.
Мероприятие, которое проводится раз в пять лет, считается одним из ключевых для отечественного машиностроения.
Участников съезда поприветствовал президент Владимир Путин.
Владимирскую область на съезде представляло региональное отделение Союза машиностроителей.
В состав региональной делегации входят профильные вузы — Владимирский государственный университет и Ковровский государственный технологический университет, готовящие инженерно‑технические кадры.
Президент отметил, что Союз совместно с Минобрнауки выстроил сквозную систему подготовки инженеров.
Эта система охватывает все этапы профессионального становления специалистов.
По словам Владимира Путина, за последние пять лет через эти программы прошли около четырех миллионов школьников, студентов и молодых инженеров. Глава государства подчеркнул, что работа должна развиваться и продолжаться, поскольку она формирует поколение с современным инновационным инженерным мышлением.Именно такие специалисты, по его мнению, будут решать перспективные задачи технологического развития страны.