Управление транспорта и связи администрации города Владимира объявило, что по обращениям жителей с 16 мая 2026 года на маршруте №1С «ул. Элеваторная — Селецкие сады» будут добавлены дополнительные рейсы.Новые автобусы будут курсировать по выходным и праздничным дням на участке между площадью Ленина и Селецкими садами.Расписание дополнительных отправлений:- От площади Ленина: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.- От Селецких садов: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.