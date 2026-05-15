С 16 мая по выходным и праздничным дням на автобусном маршруте №1С «ул. Элеваторная – Селецкие сады» будут выполняться дополнительные рейсы от площади Ленина до Селецких садов. Изменения в расписание внесены по просьбам пассажиров. Время отправления: от остановочного пункта «Площадь Ленина»: в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00; от остановочного