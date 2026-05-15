Победителей пригласили на профильную смену в лагерь «Олимп», а осенью они представят область в Москве.

Во Владимирской области подвели итоги регионального этапа конкурса юных техников и инноваторов.Школьники представили проекты в биотехнологиях, дизайне и IT.В числе финалистов — одиннадцатиклассник из Коврова Федор Бадаев. Он оценил пригодность коровьего молока для сыроделия и получил данные для экономических расчетов.Шестнадцатилетний Елисей Устинов создал систему удаленного присмотра за одинокими пожилыми с использованием машинного зрения. Решение может пригодиться больницам и соцучреждениям.Воспитанники «Кванториума‑33» разработали интерактивную игру «Свет солнца» и методику вовлечения молодых геймдизайнеров.Министр образования отметила, что поддержка молодых ученых и технологическая независимость — приоритет региона.