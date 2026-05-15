Во Владимирской области подвели итоги очередного цикла Всероссийской олимпиады школьников, в котором участвовали сотни талантливых ребят.Более 9 тысяч человек прошли в заключительный этап по 24 предметам, соперничество было плотным.Из финалистов 732 человека получили статус победителей, а 3509 стали призерами.Среди отмеченных — воспитанники Владимирского региона, которые привезли высокие результаты.Победителем по экологии стал Святослав Аладышев из гимназии №23.Шесть владимирских школьников вошли в число призеров: Константин Диль из образовательного центра «Прогресс» признан в немецком языке.Данила Еганов, ученик лицея №1 Мурома, отмечен в физике.Ангелина Шиндакова из гимназии №35 получила приз по русскому языку.Варвара Соколова и Полина Липатова из гимназии №3 стали призерами по литературе.Кирилл Барашков из школы №6 Кольчугинского округа отличился в направлении «Искусство (мировая художественная культура)».Победителям положен четырехлетний «зеленый свет» при поступлении в профильные вузы России без вступительных экзаменов.