Когда смотришь на бывшего участника реалити-шоу Дом-2 Вальтера Соломенцева, то думаешь: Как мы скучно живем! Вот он ушел от беременной жены Галины, но и с любовницей Олесей жизнь не заладилась. В приступе ревности Вальтер опубликовал порнографические снимки пассии.

Когда смотришь на бывшего участника реалити-шоу "Дом-2" Вальтера Соломенцева, то думаешь: "Как мы скучно живем!" Вот он ушел от беременной жены Галины, но и с любовницей Олесей жизнь не заладилась. В приступе ревности Вальтер опубликовал порнографические снимки пассии.Скоро в жизни Соломенцева случится радостное событие – рождение третьего ребенка. "Роды назначены на середину июня, – рассказал Вальтер. – Будет кесарево сечение. Я собираюсь присутствовать и наблюдать за происходящим лично, уже сдал все необходимые анализы. Надеюсь, что будет дочь. Если родится девочка, собираюсь ее забрать".По мнению Вальтера, дети вообще хотели бы жить с ним, да жена против – она даже видеться с ними не дает. Поэтому для Соломенцева благоприятными развитием событий представляется смерть жены прямо в момент разрешения от бремени. "Если она умрет во время родов, то малыши будут со мной, – мечтает Вальтер. – Ведь Галя часто меняет свое мнение, шантажирует меня и говорит, что если я не вернусь к ней, то она сбежит и спрячет сыновей"."О воссоединении с теперь уже бывшей женой Вальтер не думает. "Хотя Галина рада, что мы с Олесей расстались. Не понимаю, на что надеется, ведь мы начали встречаться уже после того, как разошлись с бывшей женой", – цитирует Соломенцева журналНапомним, что вальтер Соломенцев пришел на скандальный проект "Дом-2" 14 апреля 2017 года. И мало кто знает, что до этого он под именем отца Василия работал священником при храме Покрова Пресвятой Богородицы. Паства к красавцу-попу шла толпой. "От него всегда исходило такое тепло, настоящая любовь! А как прекрасно он читал молитвы..." – вспоминают прихожане. Вряд ли они догадывались, какой батюшка развратник. "Ангел мой, сейчас искуплю и прибегу, но только с трахом", – показала СМС-сообщение жена Вальтера. Правда, послание было адресовано не ей, а смазливой любовнице.