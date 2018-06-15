В Сети набирает популярность видео, на котором 12-летний канадец Оливье Риу, чей рост составляет 213 сантиметров, играет в баскетбол вместе со своими сверстниками-шестиклассниками. Молодой человек на несколько голов выше всех участников состязания, из-за чего его игра выглядит слегка нечестной.

В Сети набирает популярность видео, на котором 12-летний канадец Оливье Риу, чей рост составляет 213 сантиметров, играет в баскетбол вместе со своими сверстниками-шестиклассниками. Молодой человек на несколько голов выше всех участников состязания, из-за чего его игра выглядит слегка нечестной, сообщает SB Nation.Оливье Риу играет в канадской школьной команде Frenchy Phenoms. В отличие от своих сверстников, ему не приходится даже подпрыгивать, чтобы забросить мяч в кольцо.Эксперты считают, что участие Риу в школьной команде "несколько несправедливо" для других игроков, но выхода из ситуации пока не нашли.