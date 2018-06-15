Балетмейстер и ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе считается одним из самых ярких танцоров на российской сцене. К его профессиональным советам обращаются даже спортсмены.

Балетмейстер и ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе считается одним из самых ярких танцоров на российской сцене. К его профессиональным советам обращаются даже спортсмены.Например, к услугам Николая Цискаридзе не раз прибегали начинающие и прославленные футболисты. "Когда у нас были какие-то упражнения, я делал вместе с ними, а во время растяжки мне делали массаж, а они растягивались и плакали. При этом им было 16-20 лет, а мне уже 30. При этом я выглядел юнее, чем они. И они возмущались, что я не делаю растяжку, пока врач не показал им, как я могу. Им даже смотреть на это было больно. Мне, конечно, их было жалко, а когда мы начали бегать, им было жалко меня", – рассказал Николай.Балетная растяжка – умение широко раздвигать ноги – важнейшее качество профессионального танцора наряду с прыгучестью и выворотностью. Но между спортивным шпагатом и классическим существует огромная разница – прежде всего в постановке бедра и колена. Например, танцоры знают: когда садишься на продольный шпагат с правой ноги, левое колено не должно касаться пола. Хотя мужским считается шпагат поперечный, так как у представителей сильного пола бедра лучше раскрыты.Рассказал Цискаридзе и о своей волшебной диете. "Катастрофа. Худею постоянно. Уходил со сцены я с талией 68 сантиметров и размером 48. Сейчас уже 52. Когда я сейчас вижу на выставках мои костюмы, могу только сказать: "Как в это можно влезть?" Я жру как паровоз. Даже пришлось себя ограничить и после 16:00 не есть. Я считаю, что самодисциплина – это самая большая победа человека над своим характером и именно то, что нас отличает от мира животных. Хотя там тоже дисциплина очень серьезная. Посмотрите на стаи птиц или понаблюдайте за слонами", – цитирует Николая .