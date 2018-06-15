По версии Institutional Investor

По версии Institutional InvestorАналитическая команда ВТБ Капитал заняла 1-е место в категории по России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team Ranking 2018.ВТБ Капитал также поднялся на одну ступень в рейтинге Institutional Investor по региону EMEA и занял 5-ю позицию среди инвестиционных банков региона, заняв лучшую позицию среди российских игроков. В частности, помимо категории "Россия", аналитическая команда инвестбанка стала лидером по региону EMEA в следующих секторах:· 1 место в категории «Транспорт»· 2 место в категории «Электроэнергетика»· 3 место в категории «Суверенный долг»В индивидуальных рэнкингах аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 3-е место по региону EMEA. Согласно результатам опроса, в индивидуальных рэнкингах аналитики ВТБ Капитал заняли лидирующие позиции в следующих категориях в регионе EMEA:· 1 место в категории «Металлургический и горнодобывающий сектор» – Дмитрий Глушаков· 1 место в категории «Транспорт» – Елена Сахнова· 1 место в категории «Финансовый сектор» – Михаил Шлемов· 2 место в категории «Электроэнергетика» - Владимир СклярАлексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «В этом году аналитическая команда ВТБ Капитал достигла впечатляющих результатов и стала лучшей командой в России по версии сразу двух основных отраслевых рэнкингов – Institutional Investor и Extel Survey. Это стало возможным благодаря ежедневному вкладу каждого из членов команды в подготовку качественной аналитики, глубокому знанию рынка и умению профессионально оценивать влияние глобальных экономических процессов на различные отрасли и рынок в целом. Мы гордимся, что инвестиционно-банковское сообщество в очередной раз так высоко оценило аналитическую команду ВТБ Капитал».