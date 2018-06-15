Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВА, то есть приспособленный к климату крайнего севера, покажут на международном военно-техническом форуме Армия-2018. Машину поставят на открытой площадке, где любой желающий сможет ее осмотреть.

Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВА, то есть приспособленный к климату Крайнего Севера, покажут на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Машину поставят на открытой площадке, где любой желающий сможет ее осмотреть, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.Арктический Ми-8 отличается от обычного, прежде всего, тем, что утеплен. Кроме того, системой обогрева оснащены не только грузовая и пилотская кабины, но и двигатели с трансмиссией. Это сделано для того, чтобы вертолет можно было завести даже при температуре -40 градусов по Цельсию. А сразу четыре дополнительных топливных бака повышают дальность полета до 1400 километров. Для сравнения, базовый Ми-8 на одних только внутренних запасах керосина может преодолеть все 610 километров.Ми-8АМТШ-ВА оборудован так называемым "цифровым пилотом" ПКВ-8. Благодаря ему вертолет способен, например, самостоятельно лететь по заданному маршруту, зависать в автоматическом режиме и даже заходит на посадку. Это существенно снижает нагрузку на экипаж, которому в суровом климате Заполярья и так приходится не просто. Кстати, удобству пилотов уделено много внимания: в вертолете есть даже печь для разогрева еды.