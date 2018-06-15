Небольшая пробка образовалась на оживленной улице Александра Невского в Калининграде из-за утиного семейства, тщетно дожидавшегося возможности перейти дорогу. На помощь птицам пришли инспектор ДПС, который перекрыл движение, и неравнодушный велосипедист, взявшийся перевести напуганных утят через проезжую часть.

Небольшая пробка образовалась на оживленной улице Александра Невского в Калининграде из-за утиного семейства, тщетно дожидавшегося возможности перейти дорогу. На помощь птицам пришли инспектор ДПС, который перекрыл движение, и неравнодушный велосипедист, взявшийся перевести напуганных утят через проезжую часть.Попавшие днем 14 июня в затор автовладельцы сняли на видео "переправу" с участием сотрудника правоохранительных органов, сопровождавшего крылатое семейство на пути к воде.В конце мая столичные водители перекрыли движение на ТТК, чтобы перевести через проезжую часть пару огарей с утятами.