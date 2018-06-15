Разбитое зеркало оставил на память о себе петербургский мотоциклист, которого при перестроении из ряда в ряд подрезал водитель маршрутного такси. Камера регистратора зафиксировала преподанный урок.

Разбитое зеркало оставил на память о себе петербургский мотоциклист, которого при перестроении из ряда в ряд подрезал водитель маршрутного такси. Камера регистратора зафиксировала преподанный "урок".Дорожный конфликт произошел около 12:30 в минувшую среду, 13 июня, на Большом Сампсониевском проспекте. Мстил байкер, как можно судить по кадрам, за то, что ему пришло притормаживать, притом что водитель автобуса заблаговременно включил поворотник, а крайняя полоса была практически полностью занята припаркованными автомобилями.Мотоциклисту не составило труда обогнуть заезжавшую на остановку маршрутку, но, поравнявшись с кабиной, он одним ударом снес боковое зеркало автобуса, после чего скрылся с места.