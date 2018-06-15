Несмотря на то, что у вседорожника Bentley Bentayga и без того имеется весьма мощная модификация с W12, британцы собираются вывести на рынок заряженную версию кроссовера. Она получит традиционное наименование Speed и, возможно, будет бороться за покупателя с Lamborghini Urus.

Несмотря на то, что у вседорожника Bentley Bentayga и без того имеется весьма мощная модификация с W12, британцы собираются вывести на рынок "заряженную" версию кроссовера. Она получит традиционное наименование Speed и, возможно, будет бороться за покупателя с Lamborghini Urus.