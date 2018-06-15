Берлин обратил свой взор на Киев. Украинским властям нужно выполнить свою часть Минских соглашений. Так считает госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот. Он с 16 по 18 июня будет в Киеве.

Берлин обратил свой взор на Киев. Украинским властям нужно выполнить свою часть Минских соглашений. Так считает госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот. Он с 16 по 18 июня будет в Киеве.При этом Берлин на стороне украинского правительства в вопросе поиска решения конфликта на востоке Украины, но ожидает, что для того, чтобы в кризисный регион вернулся мир, настала очередь Киева выполнять свою часть достигнутых договоренностей. "Усилия не должны ослабевать, — цитирует Михаэля Рота "Интерфакс". — Мы одинаково солидарны с религиозными, этническими и культурными меньшинствами".От Украины в Берлине ждут, что Киев продолжит курс реформ, а также "признает за собой необходимость осуществления всеобъемлющей защиты прав человека и культурных меньшинств".Киев начал армейскую операцию против населения Донецкой и Луганских областей в апреле 2014 года после того, как они отказались признавать легитимность пришедших после Майдана к власти сил и вынужденного бегства в Россию президента Украины Виктора Януковича. Сначала операция называлось АТО – антитеррористическая операция. С 2018 года она переименована в ООС – операция объединенных сил.Для урегулирования гражданского конфликта на Украине была создана международная группа – нормандская четверка. В нее вошли сама Украина, а также посредники – Россия, Германия и Франция. В Минске были организованы переговоры между представителями Донецка. Луганска и Киева.Были подписаны Минские соглашения и порядок их выполнения. Однако Киев стал требовать выполнения их не в утвержденном порядке и только со стороны Донецка и Луганска, забывая о том, что должен прежде всего сам предпринять ряд вполне определенных действий и провести реформы, в том числе на законодательном уровне.